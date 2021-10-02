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السبت 2 تشرين الأول 2021 ساعة 09:25

سوريا.. 255 إصابة جديدة بكورونا ومنحنى الإصابة إلى انحدار

سوريا.. 255 إصابة جديدة بكورونا ومنحنى الإصابة إلى انحدار
وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل 255 إصابة جديدة اليوم، انخفاضا من 272 إصابة يوم أمس، و293 إصابة أول أمس.

وحسب الإحصاءات الجديدة فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34460 إصابة، بينها 2257 حالة وفاة بالفيروس، بعد تسجيل 10 وفيات اليوم.

وقالت الوزارة إن 72 حالة من الإصابات المسجلة تماثلت للشفاء، وهو ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 23884 حالة.

الإصابات الجديدة تركزت في اللاذقية بواقع 93 إصابة، تلتها دمشق بـ 41 إصابة.

وكانت أعلى ذروة وصلتها الحصيلة اليومية للإصابات بالفيروس هي التي أعلنتها الوزارة يوم 25 من الشهر الماضي، عند 442 إصابة.

يذكر أن الوزارة كانت أعلنت في 20 من الشهر الماضي أن نسبة إشغال أسرة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصصة لمعالجة الجائحة بدمشق بلغت 100 في المئة.
رقم : 956791
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