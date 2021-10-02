الجمارك الايرانية: وصول شحنة من لقاح استرازينيكا تضم 150 الف جرعة

وقال جمال ارونقي في تصريح: ان هذه الشحنة وصلت الى طهران بحضور السفير اليوناني الکساندراکیس ومدير عام شؤون التعاون الدولي في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني محمد حسین نیکنام.



ومع وصول هذه الشحنة التي تعد الشحنة الـ 61 ، فقد بلغت واردات البلاد من لقاح كورونا 79 مليونا و 498 الفا و 606 جرعات لغاية الآن.



ووفقا لاحصائيات الجمارك الايرانية فقد كانت الشحنات المستوردة من لقاح كورونا منذ شباط /فبراير الماضي لحد الآن كالتالي:



-سينوفارم الصيني: 69 مليونا و 726 الفا و 396 جرعة (36 شحنة).



-استرازينيكا الياباني: 2 مليون و 911 الفا و 810 جرعات (3 شحنات).



-شحنة ايطالية من سلة كوفاكس: مليون و 452 الف جرعة (شحنة واحدة).



-استرازينيكا الصيني من سلة كوفاكس: ملیون و 449 الفا و 600 جرعة.



-سبوتنيك الروسي: مليون و 345 الف جرعة (12 شحنة).



-استرازينيكا الروسي: 963 الف جرعة (2 شحنة).



-شحنة كورية جنوبية من سلة كوفاكس: 700 الف و 800 جرعة.



-استرازينيكا النمساوي: 650 الف جرعة (2 شحنة).



-بهارات الهندي: 125 الف جرعة (شحنة واحدة).



يذكر انه تم في البلاد لغاية الآن وفقا لاحصائيات وزارة الصحة تطعيم نحو 56 مليون جرعة من لقاحات كورونا.