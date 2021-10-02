الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 تشرين الأول 2021 ساعة 10:20

الجمارك الايرانية: وصول شحنة من لقاح استرازينيكا تضم 150 الف جرعة

الجمارك الايرانية: وصول شحنة من لقاح استرازينيكا تضم 150 الف جرعة
وقال جمال ارونقي في تصريح: ان هذه الشحنة وصلت الى طهران بحضور السفير اليوناني الکساندراکیس ومدير عام شؤون التعاون الدولي في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني محمد حسین نیکنام.

ومع وصول هذه الشحنة التي تعد الشحنة الـ 61 ، فقد بلغت واردات البلاد من لقاح كورونا 79 مليونا و 498 الفا و 606 جرعات لغاية الآن.

ووفقا لاحصائيات الجمارك الايرانية فقد كانت الشحنات المستوردة من لقاح كورونا منذ شباط /فبراير الماضي لحد الآن كالتالي:

-سينوفارم الصيني: 69 مليونا و 726 الفا و 396 جرعة (36 شحنة).

-استرازينيكا الياباني: 2 مليون و 911 الفا و 810 جرعات (3 شحنات).

-شحنة ايطالية من سلة كوفاكس: مليون و 452 الف جرعة (شحنة واحدة).

-استرازينيكا الصيني من سلة كوفاكس: ملیون و 449 الفا و 600 جرعة.

-سبوتنيك الروسي: مليون و 345 الف جرعة (12 شحنة).

-استرازينيكا الروسي: 963 الف جرعة (2 شحنة).

-شحنة كورية جنوبية من سلة كوفاكس: 700 الف و 800 جرعة.

-استرازينيكا النمساوي: 650 الف جرعة (2 شحنة).

-بهارات الهندي: 125 الف جرعة (شحنة واحدة).

يذكر انه تم في البلاد لغاية الآن وفقا لاحصائيات وزارة الصحة تطعيم نحو 56 مليون جرعة من لقاحات كورونا.
رقم : 956811
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
2 تشرين الأول 2021
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
2 تشرين الأول 2021
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
2 تشرين الأول 2021
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
2 تشرين الأول 2021
مناورات
مناورات 'فاتحو خيبر' الايرانية على حدود اذربيجان
1 تشرين الأول 2021
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
1 تشرين الأول 2021
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
1 تشرين الأول 2021
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
1 تشرين الأول 2021
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
1 تشرين الأول 2021
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
30 أيلول 2021
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
30 أيلول 2021
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
30 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
مناورات
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي