فلسطبن.. 7 شهداء و11عملية إطلاق نار في الضفة

واندلعت مواجهات في 56 نقطة بالضفة الغربية، تخللها اشتباكات مسلحة وتنفيذ 11 عملية إطلاق نار بالإضافة الى إلقاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة، أدت إلى إصابة أربعة من جنود الاحتلال.



وشهد يوم أمس الجمعة عمليتي إطلاق نار، الأولى في بلدة قباطية والثانية استهدفت مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس المحتلة.



وتمكن أهالي بلدة بيتا وثوراها من إسقاط طائرة مسيرة خلال المواجهات التي شهدتها البلدة، وأدت الى إصابة العشرات.



واندلعت المواجهات في 8 نقاط، في قريتي بيت دقو وبيت إجزا قرب القدس، وكفر قدوم شرق قلقيلية، وبيتا وبيت دجن في نابلس، وباب الزاوية وبلدة دير سامت في الخليل، وبلدة قباطية قرب جنين



ويوم الخميس ارتقى شهيدان، وهما الشهيد علاء زيود من بلدة سيلة الحارثية الذي استشهد خلال اشتباك مسلح في برقين بجنين، والفتاة إسراء خزيمية من بلدة قباطية التي ارتقت خلال محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس.



وسجل عمليتا إطلاق نار في مدينة طوباس وحاجز دوتان العسكري قرب يعبد.



واندلعت مواجهات في 8 نقاط، في البلدة القديمة من مدينة القدس، وبلدة برقين بجنين، وبلدتي بيتا وبورين جنوب نابلس، ونحالين ومخيم عايدة في بيت لحم، وحي المصايف وقرية النبي صالح برام الله .



ويوم الأربعاء شهدت منطقة حاجز حوارة الاحتلالي جنوب نابلس عملية إطلاق نار استهدفت الجنود المتواجدين عليه.



واندلعت مواجهات في 9 نقاط مواجهة في العيسوية والطور في مدينة القدس، وبلدات شقبل ودير غسانة وبيت سيرا وبدرس قرب رام الله، وحاجز حوارة الاحتلالي قرب نابلس، وبلدتي يبعد وقباطية جنوب جنين.



ويوم الثلاثاء رصدت عمليتا إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الأولى في قباطية والثانية صوب حاجز حوارة جنوب نابلس.



واندلعت مواجهات في 9 نقاط، في بلدة العيسوية ومنطقة باب العامود، ومسافر يطا ومخيم العروب بالخليل، ومنطقة مثلث الشهداء وبير الباشا وقباطية بجنين، وحاجز حوارة وبيتا جنوب نابلس.



ويوم الاثنين أصيب جنديان في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من منطقة قبر يوسف تزامنا مع اقتحام المستوطنين لمنطقة القبر بالإضافة إلى إلقاء بعض الأكواع الناسفة.



واندلعت مواجهات 9 نقاط، في بلدات العيسوية وسلوان ورأس العامود بالقدس، ومنطقة باب الزاوية في الخليل، والمدخل الشمالي للبيرة برام الله، وبلدة الخضر ببيت لحم، ومحيط قبر يوسف واللبن الشرقية بنابلس.



ويوم الأحد استشهد خمسة شبان في بلدة بيت عنان، والتي استهدفت ثلاثة من مقاومي كتائب الشهيد عز الدين القسام، وآخرين في بلدة قباطة جنوب جنين.



والشهداء هم، أحمد موسى زهر!ن (35 عامًا)، زكريا إبراهيم بدوان (27 عامًا)، محمود مصطفى حميدان (27 عامًا)، وثلاثتهم من بلدة بدو قرب القدس، والشهيد يوسف محمد صبح (16 عاماً)، وأسامة ياسر صبح (22 عامًا) في بلدة برقين قرب جنين.



وأًصيب جنديان صهيونيان بجراح خطرة خلال الاشتباكات التي شهدتها بلدة برقين فيما أصيب 11مواطنا خلال المواجهات والاشتباكات.



واندلعت مواجهات في13 نقطة مواجهة في بلدات الطور وبدو والقبية وبيت عنان وبيت اجزا قرب القدس، وبيت أمر ومخيم العروب في الخليل، وحوسان وكيسان ببيت لحم ، وبرقين وكفر دان بجنين، وبيتا وحوارة جنوب نابلس.



وفي مطلع الأسبوع يوم السبت، اندلعت مواجهات في 8 نقاط، في حي الطور وبلدات بيرزيت وكوبر وسنجل قضاء رام الله، وبلدة بيت فجار ببيت لحم، ومستوطنة بركان في سلفيت، وبلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية عزون شرق قلقيلية.