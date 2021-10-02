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السبت 2 تشرين الأول 2021 ساعة 11:42

الصحة العراقية.. انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا

الصحة العراقية.. انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا
وذكر بيان للوزارة، الجمعة، أنه "في الوقت الذي تتناقص فيه نسب الاصابات والوفيات حيث نشهد انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا في العراق نتيجةً للجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل المؤسسات الصحية والجهات الساندة"، مبينا ان "المعطيات الوبائية والمؤشرات العلمية لا تستبعد حدوث موجة وبائية اخرى في المستقبل القريب بسبب عدم انحسار الوباء عالميًا واستمرار ظهور سلالات جديدة".

وتابع البيان، ان "السبيل الوحيد لتجنب الموجة المقبلة او تقليل آثارها هو تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين، وكما ثبت بالدليل العلمي والتجربة العملية من خلال انخفاض نسب دخول المستشفيات والوفيات في بريطانيا والدول الاخرى أثناء الموجة الأخيرة نتيجة لارتفاع نسبة الملقحين في مجتمعاتها وفعالية الإجراءات الوقائية".

وأضاف، أن "وزارة الصحة تؤكد للمواطنين أنّ الاشهر الثلاثة القادمة ستشهد وصول كميات كبيرة من اللقاح الأمر الذي يتيح لمؤسساتها الصحية تلقيح عدد أكبر من المواطنين و زيادة نسب التغطية، لذا ستعمل بناءً على توصيات الخبراء والمختصين من أجل استثمار تلك الفترة لزيادة نسب التلقيح لضمان الحفاظ على انخفاض نسب الاصابات و الاستمرار بالسيطرة على الوباء".

وأهابت الوزارة بحسب البيان، بالمواطنين كافة والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والمدارس من غير الملقحين لحد الآن بالاسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية من فتح المدارس ورياض الأطفال وجميع المرافق الحيوية الاخرى أسوةً بالبلدان التي حققت نسب متقدمة من لقاح مجتمعاتها واستعادت الحياة الطبيعية لبلدانها، معربة عن شكرها وامتنانها للملاكات الطبية والصحية والادارية من أبطال الجيش الابيض لجهودهم المتواصلة في مجابهة جائحة كورونا.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها ايضا للجهات الساندة لجهودها من وزارات وهيئات و مؤسسات حكومية وغير حكومية.
مصدر : وكالات
رقم : 956829
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