"صادقون" تؤكد رفضها بقاء القوات الامريكية في العراق

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم إن "فصائل المقاومة ستقوم بالرد المناسب في حال عدم خروج القوات العسكرية الأمريكية من الأراضي العراقية"، مبينا أن "موقفنا ثابت وهو رحيل آخر جندي أمريكي من العراق في حلول نهاية العام الجاري وحسب قرار مجلس النواب".



وأضاف سالم، أن "عملية إجلاء القوات الأمريكية وغيرهم من القوات الأجنبية لابد أن تتم بالسرعة الممكنة"، لافتا إلى أن "فصائل المقاومة حاضرة لدحر التواجد الأجنبي في حال عدم الانسحاب من العراق.



وكان سالم طالب في تصريح سابق، بضرورة العمل على إنهاء الوجود الأمريكي، محذرا من مؤامرة امريكية للبقاء بذريعة التدريب والاستشارة.



يشار إلى أن بغداد وواشنطن توصلتا في 26 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري، فيما لوحت مصادر دبلوماسية امريكية، الى ان واشنطن لا تعتزم الانسحاب من العراق وستبقي قواتها في هذا البلد.



وتبنى البرلمان العراقي في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 قرارا يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.