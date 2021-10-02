نائب لبناني: خطف الرعاة اللبنانيين انتهاك لسيادتنا وخرق للقرارات الدولية

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "خطف الرعاة اللبنانيين من منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اعتداء متكرر، وما أقدم عليه العدو الاسرائيلي بالامس بخطف المواطن محمد عطوي تأكيد على عدوانيته الدائمة وممارساته الهمجية تجاه وطننا وشعبنا وقرصنة واضحة وانتهاك للسيادة اللبنانية وخرقا للقرارات الدولية".



واشار هاشم في تصريح له بعد إتصالات أجراها مع قوات اليونيفيل والجيش لاطلاق الراعي عطوي، الى ان "ما يجري من انتهاكات إسرائيلية يومية تحصل على مرأى الامم المتحدة من خلال قوات الطوارىء الدولية كشهود على ممارسات العدو الاسرائيلي حيث سمحت ​سياسة​ المنظمة الدولية والمجتمع الدولي من وراءها بان يبقى الكيان الصهيوني استثناء لا تطبق عليه القرارات والمواثيق ليتفلت ويمعن في نهج عدواني يهدد السلم والامن الدوليين".



وإذ استنكر حديث بعض الناطقين باسم قادة العدو مع كل انتهاك على الحدود في مزارع شبعا عن حدود اغتصابهم، شدد على أنه "من حق أهلنا أصحاب الاملاك بل من حق كل لبناني إن استطاع أن يصل الى أي بقعة أرض محتلة لانها أرض آبائهم وأجدادهم والمحتل هو مغتصب وما عليه الا الانسحاب، وعلينا مقارعته بكل الاساليب لتأكيد حقنا في أرضنا".