تعيين شيخ الاسلامي رئيسا لمركز الدراسات السياسية والدولية بالخارجية الايرانية

وعيّن امير عبداللهيان في قراره رئيس كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية محمد حسن شيخ الاسلامي رئيسا جديدا لمركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة.



وفي قرار اخر اشاد امير عبداللهيان بخدمات الرئيس السابق لمركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية محمد كاظم سجاد بور وعيّنه بمنصب مستشار الوزير.



وكان وزير الخارجية قد اصدر قبل فترة عدة قرارات عيّن بموجبها علي باقري ومهدي صفري ومحمد فتح علي مساعدين له في دوائر الشؤون "السياسية" و"الدبلوماسية الاقتصادية" و"الادارية والمالية" فيما عيّن عباس عراقجي ورسول مهاجر وعلي ابو الحسني مستشارين له.