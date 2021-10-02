الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 تشرين الأول 2021 ساعة 15:42

الكاميرات بسجون الاحتلال تنتهك خصوصية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين

وأضاف الأسير المحرر حمدونة أن احتجاز أسرى نفق جلبوع بملابسهم التي يرتدونها في زنازين لا تصلح للحياة الآدمية، مع مراقبة دائمة بالكاميرات حتى داخل الحمام يشكل انتهاكاً للخصوصية، الأمر الذي يذكر بقضية وضع الكاميرات في سجني هشارون والدامون، والتي مست بخصوصية الأسيرات، واكتشاف الكاميرات المزودة بأجهزة تنصت وميكروفونات في جدران الغرف المخصصة للأسرى والمخبأة بشكل دقيق وسرّي سابقاً في سجن ريمون وفي "الكنتينا".

ورأى حمدونة أنه من الأولى وضع كاميرات مراقبة لمسالخ التحقيق في أقسام التوقيف الإسرائيلية لمراقبة جرائم رجال الشاباك وقسوة المحققين أثناء استخدام التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى بلا مراقبة لانتزاع الاعترافات منهم بالعنف والقوة، والتي وصلت لفقدان الحياة والمخالفة لحقوق الإنسان.

ودعا حمدونة المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية لمتابعة هذا الملف مع الأسرى والأسيرات والذي يشكل حالة من الغضب والاستنفار، حيث إن هذا الأسلوب يهدف لاستفزاز الأسرى ويخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار في حياتهم، كونها مسألة غير قانونية وأداة انتهاك لخصوصيات الفرد وحريته الشخصية أينما كان.
 
رقم : 956872
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
2 تشرين الأول 2021
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
2 تشرين الأول 2021
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
2 تشرين الأول 2021
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
2 تشرين الأول 2021
مناورات
مناورات 'فاتحو خيبر' الايرانية على حدود اذربيجان
1 تشرين الأول 2021
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
1 تشرين الأول 2021
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
1 تشرين الأول 2021
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
1 تشرين الأول 2021
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
1 تشرين الأول 2021
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
30 أيلول 2021
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
30 أيلول 2021
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
30 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
مناورات
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي