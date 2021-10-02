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السبت 2 تشرين الأول 2021 ساعة 15:48

آليات الاحتلال تجرّف أراض في سلفيت لصالح مستوطنة “اريئيل”

آليات الاحتلال تجرّف أراض في سلفيت لصالح مستوطنة “اريئيل”
وقالت مصادر فلسطينية، إن:” كسارات ضخمة وجرافات تابعة للاحتلال تقوم بعمليات تجريف منذ صباح اليوم السبت2/10/2021م، في منطقة واد عبد الرحمن ورأس قرة خلف الجدار جنوب مستوطنة “اريئيل” وشمال سلفيت”.

وأضافت ” أن الكسارات تعمل على تكسير الحجارة ومصادرة تربة المنطقة، ويجري تهيئة الأرض على شكل مدرجات وعمل بنى تحتية”.

وفي السياق نفسه، قال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي، إن”قرابة ألف دونم يجري عمل تجريف، ويتم فيها إقامة بنية تحتية  لصالح مستوطنة “اريئيل” على حساب أراضي المزارعين الفلسطينيين”.

وأوضح زبيدي أن”المنطقة الشمالية من سلفيت أصبحت بالكامل تحت سيطرة المستوطنين، مشيرًا أن المزارع الفلسطيني يتكبد جراء ذلك خسائر فادحة”.
مصدر : وكالات
رقم : 956874
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