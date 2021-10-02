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السبت 2 تشرين الأول 2021 ساعة 15:52

البحرين.. وانتفاضة شعبية ضد التطبيع مع الصهاينة

البحرين.. وانتفاضة شعبية ضد التطبيع مع الصهاينة
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أكد النشطاء أن حكومة البحرين قامت بافتتاح سفارة "اسرائيل" في المنامة في ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة.

واشار بعضهم الى كلام الامام الخميني (قدس سره الشريف) الذي وصف الاحتلال الاسرائيلي بالغدة السرطانية وأكد أن "إسرائيل غدة سرطانية و يجب إستئصالها"، محذرين من أن الصهاينة لن يجلبوا إلى البحرين الا الخراب والدمار.

وفي سياق متصل أكد المغردون أن الشعب البحريني أثبت على مر التاريخ دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه لأي شكل من أشكال التطبيع.

وقال ناشط بحريني إن القضية الفلسطينية هي قضية الشعوب و قَد نُقِشت عدم شرعية الكيان الصهيوني في قلب الامة الإسلامية وليس بالإمكان إزالتها.

ومن جهته نشر مغرد آخر صورة لشهيد فلسطيني مؤكدا ان هذه هو" السلام والتعايش" في المفهوم الصهيوني.

واشار المغردون الى حضور الشباب والاطفال في التظاهرات مؤكدين أنه حتى الأطفال الصغار سناً وخبرة في الحياة يعرفون أن الكيان الصهيوني محتل ومجرم .

وكتب احد المغردين: "سنربي أطفالنا كما تربينا أنه لا توجد دولة اسمها إسرائيل وأن الصهاينة اغتصبوا فلسطين وأن التطبيع خيانة وجرمية محرّمة وأن نصرة فلسطين واجبة."

ونشر المغردون صور و فيديوهات للتظاهرة امام سفارة كيان الاحتلال في البحرين حيث رفع المتظاهرون علم فلسطين رفضا لزيارة لبيد إلى بلدهم.

كما نشر العديد من المغردين صور و فيديوهات للتظاهرات الغاضبة في مختلف انحاء البحرين رفضاً لتدنيس الصهاينة لأرض البحرين وتنديداً بفتح سفارتهم الإرهابية في المنامة.

وأكد النشطاء انهم سيقاطعون كل شركة ومحل تجاري يستقدم منتجات صهيونية أو يتعاون مع كيان الاحتلال.

واشار بعض المغردوين الى هجوم مرتزقة ال خليفة المتظاهرين في بعض المناطق بالغازات السامة.

ونشر الكثير من النشطاء فيديوهات وصور لحرق علم الكيان الصهيوني رفضاً لزيارة وزير خارجية كيان الاحتلال وتنديداً بالتطبيع مع الصهاينة.
رقم : 956875
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