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السبت 2 تشرين الأول 2021 ساعة 18:55

تركيا: نتخذ جميع الخطوات لوقف الإجراءات أحادية الجانب من قبل اليونان

تركيا: نتخذ جميع الخطوات لوقف الإجراءات أحادية الجانب من قبل اليونان
ونقلت صحيفة “ايكاتيميرني” اليونانية اليوم السبت عن تشاووش أوغلو ، قوله في إشارة إلى الدولة الانفصالية المعلنة من جانب واحد، التي لا تعترف بها سوى أنقرة إن “الأسباب وراء التوترات في شرق البحر المتوسط، في السنوات الأخيرة، هي الادعاءات البحرية المتطرفة لليونان ولإدارة القبارصة اليونانيين، بالإضافة إلى إجراءاتهم أحادية الجانب، التي تتجاهل حقوق بلادنا وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية”.

واتهم تشاووش أوغلو جمهورية قبرص بتجاهل دعوة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان العام الماضي بإجراء مفاوضات بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، واقتراح للقبارصة الأتراك، تم تقديمه العام السابق، للجنة مشتركة حول احتياطات الطاقة البحرية.

وأضاف “بينما كل هذه المقترحات مطروحة على الطاولة، يبدو أن الأنشطة أحادية الجانب الاستفزازية لليونان ولجمهورية قبرص، تثير توترات في شرق البحرالمتوسط”.

وتابع أن النشاط الأخير لسفينة الأبحاث الفرنسية “نيوتيكال جيو”، التي تعرضت لمضايقات من قبل سفن حربية تركية، أثناء إجراء أبحاث في منطقة شرق جزيرة كريت، وخطط من قبل نيقوسيا لإجراء تدريب جديد جنوب الجزيرة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل “سيزيد التوترات ويهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط”.

وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده “تتخذ جميع الخطوات الضرورية لوقف الإجراءات أحادية الجانب من قبل اليونان وقبرص” محذرا دولا ثالثة من تسهيل تلك الخطوات.
مصدر : وكالات
رقم : 956892
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