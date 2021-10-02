سورية وإيران تبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

وأكد شالبافيان خلال اللقاء الذي جرى على هامش فعاليات المعرض استعداد إيران للمشاركة بفاعلية في عملية إعادة الإعمار وترميم المناطق الأثرية والسياحية التي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب في سورية والقيام بالاستثمار السياحي عبر بناء وتجهيز منشآت فندقية جديدة.



واتفق الجانبان على تبادل الزيارات الثنائية لتعميق أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين حسبما افادت وكالة سانا للانباء.



حضر اللقاء سفير سورية في الإمارات الدكتور غسان عباس والسفير الإيراني في الإمارات محمد سيد حسيني وعدد آخر من المسؤولين.