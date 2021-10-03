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الأحد 3 تشرين الأول 2021 ساعة 12:20

السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان

السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
وشدد السيد الخامنئي خلال كلمة له في تخرج دفعة من الضباط في القوات المسلحة الإيرانية إن "من مصلحة المنطقة أن تكون دولها وجيوشها مستقلة وتعتمد على شعوبها"، مبيناً إن "تواجد القوات الامريكية والأجنبية في المنطقة يسبب الخراب والدمار ويثير الحروب".

واستشهد السيد الخامنئي بما قامت به الولايات المتحدة في أفغانستان، وقال "الولايات المتحدة وبعد 20 عاما من الاحتلال والقتل وارتكاب الجرائم في أفغانستان دمّرت البلد وسلمته الى طالبان وخرجت منه!".

وأضاف سماحته "إنه  فخر كبير أن تكون إيران بقواتها المسلحة القوية قادرة على تأمين امنها و اما الاخرين الذين يتوهمون توفير الامن لأنفسهم بالاتكاء على الاخرين فسيتلقون صفعة ذلك".

 
رقم : 957007
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