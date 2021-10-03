معبر نصيب يزيل الحدود بين الأسد وعبد الله الثاني

فقد أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحدـ عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغر “تويتر” أن الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد.



وأضاف الديوان الملكي أن المكالمة قد تناولت العلاقات وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.



وعبر ملك الأردن للرئيس السوري عن دعمه لجهود الحفاظ على استقرار سوريا وسيادتها بحسب الديوان.



من جهتها أكدت صفحة الرئاسة السورية ان الرئيس بشار الأسد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك الأردني عبد الله الثاني، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



ويرى مراقبون أن هذا الاتصال الهاتفي يحمل الكثير من الدلالات والأبعاد على المستوى السياسي، كما انه يمكن ان يكشف عن كثير من التفاصيل التي يمكن ان تتبع هذا الاتصال من الناحية الاقتصادية بين البلدين حيث اشارت بعض التقارير الخبرية عن ما أسمته حصول الاردن على استثناءات تجارية واقتصادية من اميركا تسمح بالتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.



وبحسب الاتفاقات التي تمت الشهر الفائت فإن دمشق موجودة ضمن خطة تصدير الغاز والكهرباء لسوريا وصولا إلى لبنان، وهذه كله بحاجة إلى استقرار الحالة الأمنية في سوريا وهو مرتبط بوقف دعم الجماعات الإرهابية وبالتالي استعادة سوريا صحتها وجزء من دورها على مستوى المنطقة.



وفي هذا الصدد فقد صدر بيان عن الديوان الملكي الاردني أكد فيه الملك عبد الله الثاني الملك على دعم عمان لجهود الحفاظ على سيادة سورية ووحدة اراضيها، وهذا التصريح بحد ذاته ربما يحمل تغيير جوهري في طريقة النظرة الأردنية إلى الحكومة السورية وطريقة تعاطيها معها، كما انه يعكس إشارات حول تغيير في نظرة بعض الدول المؤثرة لطريقة التعاطي مع الملف السوري.



هذا ويذكر ان التطورات المتسارعة في العلاقات بين البلدين بدأت بعد لقاء جمع وزير الخارجية الأردني بنظيره السوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان هذا اللقاء أول لقاء على المستوى السياسي بين مسؤول أردني وسوري منذ حوالي 10 سنوات.



ومؤخرا استقبل قائد الجيش الأردني وزير الدفاع السوري وبحثا ملفات أمنية وسبق هذه اللقاءات اجتماع حضره وزير الطاقة السوري إلى جانب وزراء الطاقة في مصر والأردن ولبنان، ضمن مساع لنقل الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا إلى لبنان.



