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الاثنين 4 تشرين الأول 2021 ساعة 08:52
زلزال قوي يضرب جنوب غربي ايران
وبحسب المعلومات الاولية فان الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت الارض.
ولم ترد حتى الان اي معلومات حول سقوط خسائر في الارواح جراء الزلزال فيما توجهت فرق الانقاذ الى المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم الاضرار وتقديم المساعدة للمنكوبين .
مصدر :
وكالات
رقم :
957080
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