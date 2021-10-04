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الاثنين 4 تشرين الأول 2021 ساعة 10:27

باشينيان: أرمينيا لم ولن تشارك في اي مؤامرة ضد إيران

باشينيان: أرمينيا لم ولن تشارك في اي مؤامرة ضد إيران
وقال باشينيان في تصريح له خلال لقائه الجالية الارمينية في ليتوانيا: ان الرئيس الايراني تولى المسؤولية في 21 اغسطس وقد التقينا مرتين لغاية الان، وهذه حقيقة تشير الى مدى الاهمية التي نوليها للعلاقات بيننا.

واضاف: انني على ثقة بان شركاءنا الايرانيين يعلمون بان جمهورية ارمينيا لم تكن ابدا ولن تكون ضالعة في اي مؤامرة ضد ايران لاننا نعتبر العلاقات قيمة جدا ولن ننسى اطلاقا بان ايران كانت في بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي مسار الحياة لارمينيا.

وقال باشينيان: ان هذه القضية تشكل ارضية راسخة لعلاقاتنا تدحض اي ضلوع لارمينيا في اي مؤامرة ضد ايران وهو امر واضح ليس بحاجة حتى الى التحدث فيه.

واشار الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد اختلت بسبب الحظر الاقتصادي "الا ان لنا مشاريع كبيرة مع ايران ولقد قلت خلال لقائي مع رئيسي بانه يجب الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع خاصة الخط الثالث لنقل الكهرباء بجهد عال والذي هو الان قيد التنفيذ".

واعرب باشينيان عن الامل بتمديد اتفاقية "الغاز للكهرباء" واضاف: لقد اقترحت خلال اللقاءات ايضا بانه علينا العودة لموضوع بناء سد مغري للطاقة الكهرومائية وهو مشروع مهم جدا ليس من ناحية الطاقة فقط بل ايضا للادارة المشتركة لمصادر المياه.

وكان رئيس وزراء ارمينيا قد قال قبل فترة بان تعميق العلاقات مع ايران يعد احد المسارات المهمة للسياسة الخارجية لحكومة بلاده.
مصدر : وكالات
رقم : 957099
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