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الاثنين 4 تشرين الأول 2021 ساعة 14:15

وزير الداخلية: على الأعداء تجنب أي مغامرة ضد إيران

وزير الداخلية: على الأعداء تجنب أي مغامرة ضد إيران
وقال وحيدي ،في حديث للصحفيين اليوم الاثنين، عن تحركات جيران إيران في الشمال الغربي والتصريحات الأخيرة للرئيس الأذربايجاني: ان سياستنا التمسك بحسن الجوار واحضاننا مفتوحة لهم ونريد أفضل علاقة معهم.

واضاف ان أعداؤنا وخاصة الکیان الصهیوني والولايات المتحدة الامریکیة ، يريدون الانقسام بين شعوب المنطقة لذلك يجب أن ننظر بحكمة شديدة إلى أن العلاقات طويلة الأمد بين ایران و جمهوریة أذربیجان مهمة للغاية في هذا الصدد ويجب احترامها.

وتابع: ان الهدف من المناورات التي جرت في حدود شمال غرب البلاد هو إظهار قدرات القوات المسلحة ورسالتها للأعداء إعلاننا عن الاستعداد والقوة وتحذيرهم من أي مغامرة ورسالتها للاصدقاء هي السلام والامن.
مصدر : وكالات
رقم : 957139
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