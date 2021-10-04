الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 تشرين الأول 2021 ساعة 14:24

السيد صفي الدين: سنعطي الحكومة فرصة كافية لحل المشاكل الملحة

السيد صفي الدين: سنعطي الحكومة فرصة كافية لحل المشاكل الملحة
تصريحات السيد صفي الدين جاءت خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله والحوزة العلمية لسماحة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيله، وذلك في باحة ضريح العلامة الراحل في بلدة عيتا الجبل، بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وجمع من الأهالي.

وأشار السيد صفي الدين إلى أنه منذ اندلاع الأزمة فان البعض كان "يلومنا على أننا نبتعد وننأى بأنفسنا عن كثير من هذه الملفات، بينما طالما برهنا على أننا على قدر المسؤولية ولن نتخاذل عن الواجبات، وليس لنا في ذلك أي منّة أو أي فضل، فالمنّة لله عز وجل، والفضل للناس الذين نصرونا وأحبونا وقدموا أبناءهم من أجل مقاومتنا، ولبوا النداء وكانوا ينزلون بعشرات الألوف في عاشوراء وأيام محرم ويقولون "لبيك يا حسين، ولبيك يا إسلام، ولبيك يا رسول الله، وبالتالي فاننا جاهزون لبذل أنفسنا وأرواحنا وحياتنا وكل ما عندنا من أجل هؤلاء الناس، وهم يستحقون ذلك، ولذا نحن في خدمتهم".

وتابع السيد صفي الدين "لقد قلنا منذ اليوم الأول، إنه حينما يشتد هذا اللؤم والخبث الأميركي والغربي المدعوم من الإسرائيلي وبعض الدول الخليجية وآخرين في لبنان سيكون لنا كلمة، وما فعلناه على مستوى باخرة المازوت هو في الحقيقة لا يقتصر فقط على أن باخرة المازوت أتت من إيران إلى لبنان، وإنما الموضوع أكبر من ذلك، فالإسرائيلي والأميركي فهِما جيدًا أن هذه البداية، وأنه إذا أرادوا أن يكملوا في هذا الطريق، فإن في جعبتنا الكثير الكثير من الأعمال التي سنقوم بها، ولذا توقفوا عما كانوا يقومون به".

وأوضح السيد صفي الدين، "الأمور انقلبت رأسًا على عقب نتيجة هذا الموقف، ولا نقول إن الوضع في لبنان تحسّن، أو إنه مع تشكيل الحكومة سوف تتحسن الأمور بشكل سريع، وإنما نقول إن بداية التراجع والوهن قد بان وظهر عليهم نتيجة خوفهم مما هو آت وأعظم"، وشدد على أن الحزب عندما قرر إدخال باخرة المازوت فانه كان يريد أن يأتي المازوت إلى لبنان وأن يستفيد الناس منه، ولكن في الوقت نفسه، كان جاهزا لتلك المعركة لو أن الإسرائيلي فكّر أن يواجهنا في معركة البحار، حينئذٍ حسب حسابات مختلفة.

وشدد السيد صفي الدين على أن الموقف التاريخي والشجاع للمقاومة الإسلامية في لبنان بإدخال المازوت الإيراني أفاد كل اللبنانيين، وساهم في الإسراع بتشكيل الحكومة التي يستفيد منها كل اللبنانيين، وكان سببًا في هذه الاندفاعة الأميركية لفتح أبواب الغاز المصري إلى لبنان، الذي سيستفيد منه كل اللبنانيين وليس فقط حزب الله وبيئته.

وقال: دعمنا الحكومة الجديدة، ونريد أن نعطيها الفرصة الكافية من أجل أن تقدم حلولا للمشاكل الملحة التي يعاني منها اللبنانيون، وهي أمام استحقاقات كبيرة كما هي أمام فرص كبيرة من خلال ما نراه اليوم على مستوى الزيارات واللقاءات وفتح الأبواب الخارجية، وبالتالي يجب أن تحسن استثمار هذه الفرص والاستفادة منها، وإذا أخطأت وعادت إلى الاستغراق في التفاصيل المملة التي تقتل المبادرات ولا تأتي بالمبادرات الجديدة، فإن كل ما قمنا به سوف يذهب هباءً منثورًا، ولذا فإن كل اللبنانيين كما نحن نراقب هذه الحكومة، ونتوقع منها أن تقوم بالخطوات الصحيحة والسليمة، ولكن إذا لا سمح الله تلكأت أو ضعفت أو توانت أو قصّرت أو تخاذلت، فسيكون هناك كلام آخر.
مصدر : وكالات
رقم : 957141
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
4 تشرين الأول 2021
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
4 تشرين الأول 2021
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
4 تشرين الأول 2021
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
4 تشرين الأول 2021
في ظل الخوف من المقاومة.. تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية
في ظل الخوف من المقاومة.. تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية
4 تشرين الأول 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
3 تشرين الأول 2021
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
2 تشرين الأول 2021
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
2 تشرين الأول 2021
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
2 تشرين الأول 2021
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
2 تشرين الأول 2021
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
2 تشرين الأول 2021
مناورات
مناورات 'فاتحو خيبر' الايرانية على حدود اذربيجان
1 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟