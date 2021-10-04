الكاظمي يعلن نجاح تطبيق المحاكاة الانتخابية الاخيرة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن "الكاظمي، اطَّلع خلال زيارته الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تطبيق المحاكاة الخامسة، التي نُفّذت قُبيل إجراء انتخابات العاشر من شهر تشرين الأول".



وبين الكاظمي أن "نجاح تنفيذ المحاكاة الخامسة هذا اليوم، يدلّ على التحضيرات والاستعدادات الكاملة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تعبّر عن تطلعات العراقيين المستقبلية".



وأكد أنّ "الحكومة أوفت بتعهداتها التي قطعتها أمام الشعب العراقي، وقدّمت كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل مفوضية الانتخابات، وتعزيز التجربة الديمقراطية"، مشيراً إلى أن "انتخابات العاشر من تشرين الأول تعدّ فرصة تأريخية للتغيير، وتصحيح المسارات".



وشدّد رئيس الوزراء العراقي، على "التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير، وعدم السماح بها"، مشدداً على "المتابعة المستمرة للتجاوزات والخروقات من قبل المرشحين والأحزاب، حيث سيتم التعامل معها قانونياً من قبل المفوضية".