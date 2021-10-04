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الاثنين 4 تشرين الأول 2021 ساعة 16:26

حزب لبناني يندد بالتدخل الأميركي في شؤون البلاد

حزب لبناني يندد بالتدخل الأميركي في شؤون البلاد
استنكرت جبهة العمل الاسلامي في لبنان، البيان الذي أصدرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في موضوع انفجار المرفأ المؤسف، والاشادة بالقاضي طارق البيطار، معتبرة البيان، تدخلا مباشرا وسافرا في الشؤون الداخلية اللبنانية.

ورأت أن "إدارة الشر الأميركية تتصرف بعنجهية وكبرياء وصلافة مع قضية الشرق الأوسط بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، فهي فرضت قانون قيصر على الشقيقة سوريا، وفرضت حصارا ظالما عليها وتأثر لبنان بهذا القانون وهذا الحصار الجائر".

ولفتت الى ان "حزب الله قد كسر هذا الحصار الظالم، وذلك من خلال الإتيان ببواخر المازوت من الجمهورية الاسلامية الإيرانية مشكورة، وعبر صهاريج مرت من سوريا الشقيقة مشكورة أيضا إلى لبنان، ما خفف ولو بشكل جزئي من معاناة المواطن اللبناني ولا سيما ونحن على أبواب الشتاء، وهي أصدرت لائحة بأسماء شخصيات سورية ولبنانية وحجزت على ممتلكاتهم وأموالهم ومنعتهم من السفر إلى أميركا على الأقل، هذا إن وجد أموال وممتلكات، وهذا القرار هو عنوان شرف على صدور تلك الشخصيات وخاصة أنها تصدر من مصدرة الارهاب العالمي أميركا، وهي من ناحية أخرى تدعم الكيان الصهيوني الغاصب، وتمده بكل أسباب القوة السياسية والمعنوية والعسكرية، وتفرض على السلطة الفلسطينية التفاوض مع هذا الكيان الإرهابي المجرم، الذي يرتكب يوميا المجازر البشعة والرهيبة بحق الشعب الفلسطيني الصابر المظلوم".

ورأت الجبهة "أن كل مؤامرات الصهيو- أميركية ستتحطم على أقدام وقلعة محور المقاومة في المنطقة، الذي حقق الانجازات والانتصارات الكبرى".
رقم : 957168
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