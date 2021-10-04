تعميم لمحافظ الشمال بحق اصحاب المولدات المخالفة

وتضمنت التعاميم مراقبة أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.



كما طلب نهرا من المواطنين الابلاغ عن اسم صاحب المولد الذي لم يتقيد بالتسعيرة الرسمية .