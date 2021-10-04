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الاثنين 4 تشرين الأول 2021 ساعة 19:44

تعميم لمحافظ الشمال بحق اصحاب المولدات المخالفة

تعميم لمحافظ الشمال بحق اصحاب المولدات المخالفة
وتضمنت التعاميم مراقبة أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

كما طلب نهرا من المواطنين الابلاغ عن اسم صاحب المولد الذي لم يتقيد بالتسعيرة الرسمية .
مصدر : وكالات
رقم : 957189
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