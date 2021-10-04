الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 تشرين الأول 2021 ساعة 21:11

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي المواطنين في بورين

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي المواطنين في بورين
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: إن المستوطنين أضرموا النار في أراض تابعة للمواطن نمر عيسى جنوب بورين ولاذوا بالفرار.

وأكد دغلس، أن عملية إضرام النار في بورين هي ثالث اعتداء يُسجل من قبل المستوطنين خلال ال48 ساعة الماضية، مؤكدا أن عمليتي تقطيع لأشجار الزيتون المثمرة سُجلت في بورين من قبل المستوطنين مع اقتراب موعد قطف ثمار الزيتون.

وأمس، قطعت مجموعة من المستوطنين عشرات أشجار الزيتون المثمرة في البلدة، للمواطنين أكرم إبراهيم عمران وتمام عيد.

وذكر أهالي البلدة أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، تتكرر في هذه الآونة بهدف ضرب الموسم، الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين، وصمودهم على أراضيهم.

وتتعرض بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي "براخا ويتسهار" المقامة على أراضي القرية.

وتتمثل اعتداءات المستوطنين على القرية، بحرق المحاصيل الزراعية، ومحاولة حرق البيوت والمدرسة والمسجد، وتكسير أشجار الزيتون، وتخريب السيارات.

وتنطلق من "يتسهار" أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس، وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم منها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات.

والليلة الماضية، سرق مستوطنون، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة سلفيت.

وأفاد المواطن خليل الطقطق أن أحد المواطنين تمكن من الدخول إلى الأراضي الواقعة خلف الجدار، وفوجئ بقيام المستوطنين بسرقة ثمار ما يزيد على 26 شجرة زيتون مزروعة على مساحة 51 دونما، في منطقة "واد عبد الرحمن".

وتزداد انتهاكات المستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتون، في حين تمنع قوات الاحتلال المواطنين من الوصول لأراضيهم الواقع خلف الجدار إلا بتصريح أمني صادر عن جيش الاحتلال، وفي أيام معدودة طوال السنة.
رقم : 957203
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
4 تشرين الأول 2021
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
4 تشرين الأول 2021
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
4 تشرين الأول 2021
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
4 تشرين الأول 2021
في ظل الخوف من المقاومة.. تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية
في ظل الخوف من المقاومة.. تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية
4 تشرين الأول 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
3 تشرين الأول 2021
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
2 تشرين الأول 2021
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
2 تشرين الأول 2021
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
2 تشرين الأول 2021
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
2 تشرين الأول 2021
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
2 تشرين الأول 2021
مناورات
مناورات 'فاتحو خيبر' الايرانية على حدود اذربيجان
1 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟