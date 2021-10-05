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الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 08:50

الشيخ الخزعلي: أي مطالبة بحل الحشد الشعبي هي خلاف للفتوى

الشيخ الخزعلي: أي مطالبة بحل الحشد الشعبي هي خلاف للفتوى
وقال الشيخ الخزعلي في تصريح له الاثنين ان مطالب حل الحشد الشعبي جميعها غير وطنية ومخالفة للقانون والفتوى مؤكدا "اننا لم نمتلك قوة نستطيع أن ندافع بها عن أنفسنا ومقدساتنا مثل قوة الحشد الشعبي" .

وصرح ان كل دول المنطقة لا تمتلك قوة مثل قوة الحشد الشعبي مؤكدا ان مطلب دمج الحشد الشعبي خلاف للشريعة وتوجيهات السيد السيستاني حفظه الله.

وتابع ان الحشد الشعبي تكون بفتوى والفتوى لازالت موجودة والمرجعية هي التي تعلم المصلحة.

وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة قال الشيخ الخزعلي ان هذه الانتخابات ليست انتخابات فقط إنما معركة والدفاع عن كلمة المرجعية أيضا معركة.
مصدر : وكالات
رقم : 957243
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