وصول 26 صيادا إلى الحديدة بعد احتجازهم 40 يوما في إريتريا

وأوضح مدير مراكز الإنزال السمكي بالهيئة العامة للمصائد السمكية عبدالملك صبرة ومدير مركز الإنزال بالخوبة محمد المهدلي، أنه تم اعتقال هؤلاء الصيادين من المياه الإقليمية اليمنية واحتجازهم في السجون الإريترية لمدة 40 يوما.



وأشارا إلى أنه تم التوجيه من قبل رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، بتوفير احتياجات الصيادين المفرج عنهم.



فيما أوضح الصيادون، أن القوات الاريترية قامت بمصادرة قواربهم السبعة التي كانوا على متنها وما فيها من معدات ووسائل صيد، مستنكرين استمرار الاعتداءات والقرصنة على الصيادين.



وثمنوا اهتمام قيادتي السلطة المحلية والهيئة، بمتابعة أحوال الصيادين وتقديم الدعم والمساعدات لهم.



إلى ذلك أدان رئيس الهيئة العامة للمصائد المهندس هاشم الدانعي، الاعتداءات الإريترية المتكررة على الصيادين اليمنيين، داعيا المنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية إزاء هذه الانتهاكات، ووضع حد للممارسات التعسفية بحق الصيادين اليمنيين.