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الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 10:31

دعوة غربية لسوريا بالسماح لمفتشين امميين بدخول اراضيها

دعوة غربية لسوريا بالسماح لمفتشين امميين بدخول اراضيها
وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الاثنين، قالت المندوبة البريطانية لدى المنظمة، جوانا روبر : "يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول... دون أي عقبات أو تأخير"، على حد قولها.

من جهته، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء ما اسماها "المماطلة" في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

في السياق، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن، الإثنين، إن بعض الدول تواصل تسييس ملف السلاح الكيميائي في بلاده، وأن تلك الدول تتجاهل تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوجه إليها "اتهامات لا أساس لها من الصحة".

يشار إلى أن سوريا رفضت مرارا المزاعم الغربية حول استخدامها للأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزونتها من الأسلحة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المنظمة في عام 2013.
مصدر : وكالات
رقم : 957260
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