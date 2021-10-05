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الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 10:35

توجه عراقي نحو ثلاث دول لشراء منظومة دفاع جوي

توجه عراقي نحو ثلاث دول لشراء منظومة دفاع جوي
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي في تصريح صحفي، إن "ملف التسليح بحاجة إلى مبالغ كبيرة وموازنة العام الحالي كانت في أغلبها تشغيلية ولم تخصص مبالغ كافية لعقد صفقات تسليح بين وزارة الدفاع ومصادر تسليحية أخرى".

وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي دراسة لزيادة التخصيصات المالية لوزارة الدفاع لتتمكن من إبرام العقود وإكمال منظومة الدفاع الجوي والاحتياجات الأخرى".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى منظومة دفاع جوي متطورة لتغطية كل أراضيه ومسكها من الشمال إلى الجنوب".

وتابع أن "أسعار هذه المنظومات عالية، وهناك توجه عراقي نحو فرنسا وكوريا وروسيا فيما يخص منظومة الدفاع الجوي".

وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان العراقي، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، لـRT، عن وجود مفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لتجهيز بغداد بمنظومة "إس 400".

وكانت صحيفة أمريكية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن برلمانيين عراقيين بأن الحكومة العراقية تدرس المضي قدما بمناقشة شراء أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها قد تفرض عقوبات عليها في حال قررت شراء الأنظمة الروسية.
مصدر : وكالات
رقم : 957262
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