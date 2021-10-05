سوريا.. تسجيل 11 حالة وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة ،في بيان، أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ 35266 حتى الآن شفيت منها 24096 وتوفيت 2287 حالة.



وكانت وزارة الصحة السورية قد حذرت في وقت سابق من استمرار الموجة الرابعة رغم تراجع إصابات كورونا.



وقال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، الدكتور توفيق حسابا، إن الانخفاض الذي سجلته إصابات كورونا في الأيام الماضية لا يعني تجاوز الموجة الرابعة، إذ يمكن أن تعود للارتفاع مجددا، ودعا للحيطة وضرورة التطعيم.



وسجلت أول إصابة بكورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي وأول وفاة بالفيروس في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.