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الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 12:11

تفاعل كبير من زوار جناح سوريا في ‘‘إكسبو دبي 2020‘‘

تفاعل كبير من زوار جناح سوريا في ‘‘إكسبو دبي 2020‘‘
وأشار القائمون على الجناح إلى أنه مع استمرار فعاليات المعرض يشهد الجناح السوري تفاعلاً مميزاً من الزائرين له واهتماماً متزايداً من وسائل الإعلام التي أجرت لقاءات مع إدارة الجناح للتعرف أكثر على المشاركة السورية وما تقدمه للزائرين من فرصة للاطلاع على الثقافة السورية من جهة وعلى الفرص الاقتصادية التي تقدمها سوريا من جهة أخرى.

ويضم الجناح السوري مشاركة واسعة للفعاليات الاقتصادية السورية من قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التحويلية والتجارة بحضور 14 شركة إضافة إلى حضور ثمانية من أهم المصممين السوريين في مجالات الأزياء والموضة والمجوهرات والحرف في متجر التصميم الذي يتيح لزوار الجناح اقتناء هذه المنتجات المميزة.

بدوره عبر السفير غسان عباس المفوض العام للجناح وسفير سوريا لدى الإمارات المفوض العام للجناح في تصريح لـ سانا عن سعادته لرؤية التفاعل الإيجابي للزوار مع ما يقدمه جناح سوريا من تجربة ثقافية وفرص تجارية موضحاً أن افتتاح الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 في دبي جاء تكليلاً لعمل دؤوب استمر أشهر.

وقال السفير عباس: “ونحن عازمون على استثمار هذه المشاركة بأفضل شكل لنحقق الفائدة القصوى من وجودنا في هذا الحدث العالمي بما فيه خير شعبنا وبلدنا”.

وتأتي مشاركة سوريا تحت شعار “معاً المستقبل لنا” مستوحاة من تاريخ سوريا العريق وتطلعاتها للمستقبل ومن المحطات التي لفتت انتباه الإعلاميين والزوار بشكل كبير نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت المتفق على أنها أول أبجدية في التاريخ تعود لحوالي العام 1400 قبل الميلاد حيث يتعرف زوار الجناح على مراحل تطور الكتابة والأبجدية في مناطق متعددة من سوريا وكيفية تأثير هذه الأبجدية في العالم وصولاً إلى اللغة العربية التي أثرت في العديد من لغات العالم.
رقم : 957279
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