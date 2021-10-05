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الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 12:13

الصين تدعو الى التزام الحياد بشأن ملف سوريا الكيميائي

الصين تدعو الى التزام الحياد بشأن ملف سوريا الكيميائي
ونقلت مصادر صحفية عن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ قوله في إحاطة لمجلس الأمن الدولي أمس: “نأمل أن تلتزم الأمانة الفنية للمنظمة بالطبيعة الفنية وبروح الحياد والموضوعية والاستقلالية في أداء واجبها وتسهيل العودة إلى إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.

وشدد على أن إنشاء ما يسمى بـ “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع للمنظمة يتجاوز نطاق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويتعارض مع تقليد الإجماع في منظمة الحظر وقد أعربت العديد من البلدان بما في ذلك الصين عن قلقها إزاء ذلك.

وأوضح أن أساليب وإجراءات عمل هذا الفريق فشلت كذلك في تلبية متطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وملحقها بشأن التحقق.. ما يطرح أسئلة متعددة.

وقال قنغ.. إن “الصين تعارض بحزم استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي دولة أو منظمة أو فرد تحت أي ظرف أو لأي غرض وتأمل في أن يتم تحرير العالم قريباً من جميع هذه الأسلحة” داعياً الدول التي تمتلك أسلحة كيميائية إلى تدمير كل مخزونها في أقرب وقت ممكن.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أكد أمس أن بعض الدول تواصل تسييس ملف الكيميائي فى سوريا وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة مشدداً على أن إصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تسييس هذا الملف عبر التشكيك بتعاون سوريا بات مكشوفاً وسعيهم للتستر على ممارسات المجموعات الإرهابية التي استخدمت السلاح الكيميائي ضد المواطنين السوريين وضد الجيش السوري أصبح مفضوحاً وتلاعبهم بنصوص الاتفاقية خلق سابقة خطيرة في عمل المنظمة.
رقم : 957280
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