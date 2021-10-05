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الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 16:35

حماس: مشاركة السلطة في "إكسبو دبي" جريمة وطنية وأخلاقية

حماس: مشاركة السلطة في "إكسبو دبي" جريمة وطنية وأخلاقية
ورأى الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح مكتوب الثلاثاء، أن هذه المشاركة تقدم "غطاء للخطوات التطبيعية التي تقوم بها بعض الأطراف في المنطقة، وتضعف مسار مقاومة التطبيع".

وأضاف أن مشاركة السلطة في المعرض؛ تشكل تراجعاً عن موقفها المعلن سابقاً وهو مقاطعته بسبب مشاركة وفد الاحتلال، لافتا إلى أن إقدام السلطة على هذه الخطوة "يشجع أطراف التطبيع على مواصلة هذا المسار".

ووصف قاسم مشاركة السلطة في معرض يروج لأسلحة الاحتلال التي يقتل بها الشعب الفلسطيني، بأنها "جريمة وطنية وأخلاقية ترتكبها قيادة السلطة، خاصة وأن أحرار العالم يقاطعون هذه المنتجات".

وأعرب الناطق باسم حركة "حماس" عن أسفه على تزامن مشاركة السلطة في معرض "إكسبو دبي"، مع دعوة البرلمان الأوروبي وأطراف كثيرة لمقاطعته.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها "إسرائيل" في مثل هذه المهرجانات الكبيرة الجارية في دولة عربية، حيث يصادف معرض إكسبو 2020 دبي ذكرى مرور عام على تطبيع الاحتلال لعلاقاته مع الإمارات.
مصدر : وكالات
رقم : 957306
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