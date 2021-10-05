الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 16:50

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 13 ألفا و 226 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و651 ألفا و 961 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1922 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5665 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و135 ألفا و887 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 216 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 121.563 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 42 مليونا و 449 ألفا و726 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 17 مليونا و208 آلاف و 581 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 59 مليونا و 658 ألفا و307 جرعات.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و 723 ألفا و 597 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 16 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 198 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 176 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 58 مدينة.
رقم : 957307
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
5 تشرين الأول 2021
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
4 تشرين الأول 2021
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
4 تشرين الأول 2021
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
4 تشرين الأول 2021
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
4 تشرين الأول 2021
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
4 تشرين الأول 2021
في ظل الخوف من المقاومة.. تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية
في ظل الخوف من المقاومة.. تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية
4 تشرين الأول 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
3 تشرين الأول 2021
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
2 تشرين الأول 2021
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
2 تشرين الأول 2021
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
2 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن