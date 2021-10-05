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الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 16:58

الشيخ علي ياسين: للنظر الى مصلحة الوطن بعيدا من رضا الخارج واملاءاته

الشيخ علي ياسين: للنظر الى مصلحة الوطن بعيدا من رضا الخارج واملاءاته
طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح، ب"ضرورة انطلاق العمل الحكومي لمعالجة الازمات بعدما وصلت الامور الى حد لا يحتمل"، مشددا على "ضرورة النظر الى مصلحة الوطن والمواطنين بعيدا من رضا الخارج واملاءاته".

وتابع: "إننا نسأل المعنيين لماذا حلت المحروقات ولو جزئيا في معظم المناطق، وهي متواصلة وبشدة في معظم مناطق الجنوب؟"، مطالبا الهيئات المعنية والمسؤولة ب"متابعة هذا الامر، ووضع حد للاحتكار وإذلال المواطنين على طوابير الانتظار".

وناشد وزير التربية والحكومة والنقابات التي لها علاقة بالشان التربوي" الاهتمام بمصلحة الطلاب ،في انطلاق العام الدراسي دون اي تأخير، لأن التربية والتعليم هما مفتاح الشعوب للنهوض والتطور".

وتابع : " نأمل من الميسورين من اهلنا في كل المناطق، المسارعة الى تنفيذ مبدأ التكافل الاجتماعي، ومد يد العون الى العائلات المحتاجة، لمواجهة الازمة الاقتصادية المتفشية في كل لبنان، خصوصا في "مجال التعليم في بداية العام الدراسي، لانه من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا والعلم حياة".

وختم داعيا المسؤولين" للاقلاع عن المتاجرة بمصالح الناس التي بدأت بعد الطائف وحتى اليوم ،والمسارعة لدعم العملة الوطنية ومحاسبة المتاجرين بها، والعاملين على اضعافها امام العملات الاجنبية، والجدية بالتدقيق المالي دون تأخير ومحاسبة الضالعين في هدر المال العام وسرقته".
رقم : 957308
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