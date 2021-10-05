إيران: سنعود لمفاوضات فيينا دون شروط

وأضاف خطيب زاده في تصريحات صحفية "سنعود لمفاوضات فيينا بعد الانتهاء من التدقيق والمراجعة الداخلية لما مضى"، مبيناً "ليس لدينا شرط مسبق لكن هدفنا التأكد من أن المفاوضات ستحقق مصالحنا ومنها الضمانات الكافية لتعهد الولايات المتحدة بالتزاماتها هذه المرة".



من جهته، أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عباس مشكيني إلى أن الكرة في ملعب الأوروبيين، إذا أظهروا مرونة لما تطلبه إيران، فإن المفاوضات ستتم في أقرب وقت.



وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن المسؤولين الأمريكيين بدأوا الشهر الماضي جهودًا لاستئناف المحادثات؛ مضيفاً إن على واشنطن "بحسن نية" أولاً الإفراج عن 10 مليارات دولار من أصولها المجمدة.



ورفضت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الاثنين، شرط إيران بأن تستأنف الولايات المتحدة المحادثات النووية يتطلب الإفراج عن أموالها المجمدة بالخارج.



وتهدف المفاوضات التي بدأت في فيينا في أبريل/نيسان الماضي واستمرت إلى 6 جولات إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 8 من آيار/مايو 2018.