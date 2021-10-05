الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 17:41

حماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

حماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة
ودعا القيادي يوسف، في بيان صحفي، لدعم الأسرى رسميًّا وشعبيًّا؛ لمنع "مصلحة السجون" من المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحقهم، لافتا أنهم لجؤوا لهذا الإضراب وهم يتوقعون أن يجدوا الدعم والمساندة الشعبية والرسمية.

وطالب يوسف المؤسسات الإقليمية والرسمية والدولية بالضغط على الاحتلال من أجل إيقاف الاحتلال عن جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين عمومًا والأسرى الإداريين المضربين عن الطعام خصوصًا.

وأدان سياسة الاحتلال بإدارة الظهر للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام.

وقال يوسف: "حتى وإن كان هناك وقفات خجولة في الساحة الفلسطينية إلا أنها غير كافية لإيصال رسالة الأسرى المضربين إلى الخارج".

وشدد على ضرورة أن يقف الجميع عند مسؤولياتهم، وعدم تركهم لقمة سائغة لإدارة السجون والشاباك ومن خلفهم حكومة الاحتلال.

وأضاف: "بالرغم من تعهدات مصلحة السجون بالعودة لما كان عليه الوضع قبل عملية انتزاع الأسرى الستة حريتهم من جلبوع، إلا أنها تصرّ على عدم الإيفاء بأي عهود، وتواصل التنكيل بالأسرى عمومًا داخل السجون".

وثمَّن يوسف إصرار الأسرى على التعامل مع إدارة السجون حزبًا واحدًا؛ لوقف انتهاكاتها بحقهم.
مصدر : وكالات
رقم : 957317
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
5 تشرين الأول 2021
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
4 تشرين الأول 2021
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
4 تشرين الأول 2021
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
4 تشرين الأول 2021
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
4 تشرين الأول 2021
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
4 تشرين الأول 2021
في ظل الخوف من المقاومة.. تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية
في ظل الخوف من المقاومة.. تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية
4 تشرين الأول 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
3 تشرين الأول 2021
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
2 تشرين الأول 2021
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
2 تشرين الأول 2021
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
2 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن