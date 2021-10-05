أبرز التطورات على الساحة السورية 5-10-2021

وحسب مصدر محلي فإنّ التسويات تتم في مبنى تجاري وسط المدينة، وقد حضر بعض المطلوبين الموجودة أسمائهم ضمن القوائم الاسمية التي أصدرتها اللجنة الأمنية، وقد تم إجراء التسوية للعشرات منهم دون مطالبتهم بتسليم أسلحة، والبعض الآخر تم مطالبتهم بذلك، لكن لم يتم تسليم أي قطعة سلاح حتى اللحظة.



وذكرت مصادر مسؤولة في درعا أن وجهاء مدينة إنخل منذ أكثر من أسبوعين وافقوا على التسوية التي طرحتها الدولة في إطار حرصها على الحل السلمي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء محافظة درعا وفرض كامل سيادتها فيها، وقد بادر أهالي المدينة من تلقاء أنفسهم منذ أكثر من أسبوع إلى جميع السلاح وجرى تسليم جزء منه للجيش، وإعداد قوائم بأسماء المسلحين والمطلوبين والفارون من الخدمة العسكرية، لتسوية أوضاعهم.



وقد تمت عدّة اجتماعات بين ضباط من اللجنة الأمنية ووجهاء من مدينة إنخل وبحضور ضباط من الشرطة العسكرية الروسية، وذلك بسبب خلاف حول القوائم الاسمية للمطلوبين وعدد الأسلحة المطلوب تسليمها، وهناك اعتراض عليها من قبل الأهالي في المدينة.



وانضم عشرات المسلحين والمطلوبين من مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا الشمالي إلى عملية تسوية الأوضاع وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة السورية.

العالم-سوريا



وقال مصدر ميداني أن عملية التسوية وتسليم المسلحين أسلحتهم للجيش السوري المستمرة لليوم الثالث تتم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.



ورجحت المصادر، ألا يستغرق استكمال تنفيذ التسوية في انخل وقتاً طويلاً، لينتقل بعدها الجيش إلى باقي مدن وبلدات وقرى ريف درعا الشمالي ومنها مدينة الصنمين التي وافق وجهاؤها على تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية، وذلك تنفيذاً للتسوية التي طرحتها الدولة.



وأشارت المصادر إلى أن مدينة الصنمين تعتبر من كبريات مدن محافظة درعا وتتبع لها بلدات وقرى كثيرة ويوجد فيها الجيش العربي السوري ومؤسسات الدولة.



وشهدت محافظة درعا خلال الشهر الفائت عمليات تسوية أوضاع مماثلة شملت حي درعا البلد في المدينة وقرى وبلدات ومدن نوى واليادودة ومزيريب وطفس وتل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك بالريف الشمالي الغربي والشمالي وتبعها تعزيز وحدات الجيش لنقاط انتشارها في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار فيها.



