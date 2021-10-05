صنعاء: الإعدام لاثنين من القاعدة بينهم سعودي الجنسية

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد مفلح وبحضور عبدالملك اسحاق عضو النيابة امين السر عادل الجدري وأمين سر الجلسات طه الوجرة على المتهمين الثاني والثالث وهم راشد علي جرب المكني ابو شعبان كيني الجنسية وخالد عصام احمد عمر المكني عزالدين العدني بالاعدام والاكتفاء لبقية المتهمين بينهم سعودي الجنسية بالمدة التي قضوها في الحبس.



وقد تم القبض عليهم اثناء مشاركتهم للقتال مع مرتزقة العدوان في البيضاء.



وتتهم النيابة العامة كل من عبدالفتاح اسماعيل ناصر الاسدي المكني ابو مصعب الصنعاني وراشد علي جرب المكني ابو شعبان وخالد عصام احمد عمر المكني عزالدين العدني ونايف سلامه عشوي الرويلي سعودي الجنسية المكني عبدالمنان وسيف سعد مهدي التيسي .. أولا : المتهمين من الاول حتي الرابع بالاشتراك في عصابه مسلحة لما يسمي بتنظيم القاعدة وداعش الارهابي في محافظة البيضاء وتدربوا في معسكرات ذلك التنظيم علي استخدام الاسلحة وشاركوا مع عناصر التنظيم في استهدف النقاط الامنية واقلاق السكينة العامة في البيضاء.



فيما قام المتهم الاول بمفرده بالسعي لدي مرتزقة تحالف العدوان السعودي الذي يشن حربا علي الجمهورية اليمنية مع المتواجدين في حجور الشام محافظة حجة والالتحاق في صفوفهم والمشاركة معهم في القتال ضد الجيش واللجان الشعبيه بقصد إضعاف قوة الدفاع عن البلاد ..



فيما المتهم الخامس قام بمفرده بتقديم مساعدة سابقة ولاحقه للمتهمين الثاني وحتي الرابع واخرين مجهولين من تنظيم داعش في البيضاء حيث قام بتسهيل تنقلاتهم للقيام باعمال إرهابيه وزرع عبوات ناسفة



وطالبت النيابة في قرار الاتهام من هيئة المحكم انزال اقصي العقوبة المقرة قانونا ضد المتهمين ومصادرة مضبوطات الجريمة.