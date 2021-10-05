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الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 ساعة 20:09

الكاظمي:لا خيار لبناء عراق مزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع

الكاظمي:لا خيار لبناء عراق مزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع
وقال الكاظمي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء : "زرنا يوم أمس مفوضية الانتخابات وتم إجراء المحاكاة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تجرى بها محاكاة بهذا العدد قبل الانتخابات، وكانت تجربة ناجحة"، مبيناً: "أننا نعمل جاهدين ونبذل مساعي كبيرة من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة".

وأضاف: "اتّخذنا إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخّل في العملية الانتخابية"، مشيراً الى "أننا وفّرنا جميع المتطلبات للمفوضية وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة".

وجدد الكاظمي الدعوة "لجميع فئات الشعب الى المشاركة الواسعة"، مثنيا على "موقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، وأنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع".

ودعا الكاظمي "جميع الجهات السياسية الى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين"، لافتاً الى "أننا سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين".

وشدد الكاظمي على ضرورة "استمرار الوزراء بالعمل بالوتيرة نفسها وللحظة الأخيرة من عمر الحكومة لتقديم الخدمة للمواطنين".
مصدر : وكالات
رقم : 957334
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