صنعاء تكشف عن انفتاح دبلوماسي وعودة للعلاقات مع عدة دول

وقال وزير الخارجية اليمني، هشام شرف، في تصريح لقناة المسيرة، إن هناك انفتاح دبلوماسي كبير على صنعاء، مؤكدا أن الأيام القادمة حافلة بالكثير من التغيرات في هذا الجانب.



وأوضح شرف أن موقف صنعاء ثابت بشأن إقرار السلام، لافتا إلى أنها أبلغت الجهات الدولية والأمم المتحدة برفض ربط الملف الإنساني بملفات سياسية وعسكرية، إذا كان هناك جدية لإحلال السلام.



وأشار إلى أن محاولات بلنيكن وسوليفان وليندركينغ " ايهام العالم بأن الحرب في اليمن حرب أهلية هي محاولات بائسة "، مبينا أن " العدوان على اليمن اعلنته السعودية من حديقة البيت الأبيض ويجري بمشاركة أمريكية ".



وأضاف أن " المصالح الأمريكية هي من تحكم قرار تحالف السعودية في وقف العدوان على اليمن، واستمرار الطائرات الحربية بقصف الأراضي اليمنية لا يعكس صدق النوايا نحو السلام" .