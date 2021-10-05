الأسرى الفلسطينيون ينفذون أولى خطواتهم الاحتجاجية

واعتصم الأسرى في ساحات السجون، خلال مدّة التشميس أو ما تُسمى "بالفورة"، مرتدين لباس السجن الرسمي، والذي يعني أنهم "مستعدون للمواجهة".



وأوضح النادي في بيان، أن الخطوة الاحتجاجية نفذت في سجون: "نفحة، إيشل، ريمون، ومجدو، وهداريم".



وأشار البيان إلى أن سلطة سجن "عوفر"، أغلقته تمامًا بدعوى أن هناك معلومات حول نيةٍ لتنفيذ عملية طعن.



ولفت النادي إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق رفض الأسرى إجراءات سلطة السّجون التّنكيلية التي ضاعفتها بحقّهم بعد عملية "نفق الحرّيّة".



وتوافق الأسرى على برنامج نضالي تدريجي لأسبوع، وتشكيل لجنة طوارئ وطنية من الفصائل كافة، وفقا للبيان.



وبيّن "نادي الأسير" أنّ "الحوارات التي استمرت بشأن مطالب الأسرى طوال المدّة الماضية، لم تؤدِّ إلى حلٍّ جذريّ".



وأوضح "نادي الأسير" أنّ الأسرى سيواجهون غدا الأربعاء، ما يُسمى "الفحص الأمنيّ" بدق الشبابيك؛ استكمالًا للخطوات التي أعلنوا عنها.