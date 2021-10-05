العراق على موعد مع استحقاق دستوري

وقال الكاظمي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء : "زرنا يوم أمس مفوضية الانتخابات وتم إجراء المحاكاة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تجرى بها محاكاة بهذا العدد قبل الانتخابات، وكانت تجربة ناجحة"، مبيناً: "أننا نعمل جاهدين ونبذل مساعي كبيرة من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة".



وأضاف: "اتّخذنا إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخّل في العملية الانتخابية"، مشيراً الى "أننا وفّرنا جميع المتطلبات للمفوضية وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة".



وجدد الكاظمي الدعوة "لجميع فئات الشعب الى المشاركة الواسعة"، مثنيا على "موقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، وأنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع".



ودعا الكاظمي "جميع الجهات السياسية الى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين"، لافتاً الى "أننا سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين".



وشدد الكاظمي على ضرورة "استمرار الوزراء بالعمل بالوتيرة نفسها وللحظة الأخيرة من عمر الحكومة لتقديم الخدمة للمواطنين".



وفي هذا السياق تشهد محافظة نينوى واحدة من أشد المنافسات الانتخابية حدة على صعيد البلاد، ويتنافس اكثر من اربعين ائتلافا وكيانا وسياسيا من خلال 422 مرشحا في عموم الدوائر الثمانية .



ستشهدمحافظة نينوى، واحدة من أشد المنافسات الانتخابية حدة على الصعيد العراقي، اذ يتصاعد الصراع السياسي وتتداخل فيها مختلف القوى السياسية العراقية لنيل عددا من مقاعدها.



ويتنافس في نينوى بقوة ائتلاف تقدم بزعامة الحلبوسي، وعزم بقيادة خميس الخنجر، وكذلك ائتلاف الجماهير بزعامة ابو مازن، وكذلك تحالف الفتح بقيادة هادي العامري اضافة لقوائم منفردة ومستقلة .



الناخبون ما زالوا حائرين حول جدوى المشاركة في الانتخابات ومن يستحق أصواتهم. ولكن يرون بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني بعد تحرير الموصل. أملين بتغيير حياتهم نحو الافضل، و تغيير الوجوه القديمة بنخبة جديدة تعمل لمصلحة المدينة .



وتعد نينوى من اهم المحافظات بعد العاصمة بغداد من حيث الثقل السياسي والانتخابي، حيث تبلغ مقاعدها 24 مقعدا، وهو يعادل نحو نصف مقاعد بغداد، فيما وصل عدد المرشحين في عموم الدوائر الثمانية الى اربعمئة واثنين وعشرين مرشحا.



وتستعد مدينة الموصل لإجراء الإنتخابات النيابية في العاشر من تشرين الاول لإختيار من يمثلهم في قبة البرلمان للنهوض بواقعهم الخدمي المزري.



وأكد المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق العميد غالب العطية، مباشرة القطعات الأمنية لمهام مسك مراكز الاقتراع البالغ عددها (٨٢٧٣) مركزا في بغداد والمحافظات.



وقال العطية في بيان، إن "مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية الـ (K9) بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث تم توزيع القوات الأمنية عليها، استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام".



وأشار الى أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجستية".



ويتوجه الناخبون العراقيون في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الجاري الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 329 نائبا جديدا في مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات تشريعية مبكرة دعت اليها الحكومة العراقية.