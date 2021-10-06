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الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 07:47

تفاهمات جديدة بين إيران والسعودية في العراق

تفاهمات جديدة بين إيران والسعودية في العراق
وقالت المصادر إن "الإجتماع حضره علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية"، مشيرة إلى أن "الوفد الإيراني طلب من نظيره السعودي خلال المباحثات الأخيرة في بغداد عدم التضييق على الأقلية الشيعية في المملكة والسماح لهم بزيارة مدينة مشهد الإيرانية، دون تعرضهم للمضايقات الأمنية".

وأضافت المصادر "كما طالب السعودية بوقف دعمها لـ"جيش العدل" المسلح ومقره في سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، ومنظمة مجاهدي خلق، وفصائل المعارضة الأحوازية".

وتابعت المصادر إنه "في المقابل تم الاتفاق على أن يكون للسعودية دور في إعمار سوريا، حيث تشير المصادر إلى أن الإيرانيين يمتلكون الضوء الأخضر من قبل الرئيس السوري بشار الأسد للتفاوض مع السعودية في مسألة ضخ الاستثمارات في سوريا مستقبلاً".

وأوضحت "سنشهد في الأيام المقبلة بداية علاقة جيدة بين السعودية وسوريا، السعوديون منفتحون على توطيد علاقتهم ببشار الأسد، كما طلبت الرياض من طهران السماح لها بالاستثمار في العراق دون التعرض لمضايقات من قبل الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران".

ولم تعلق مصادر رسمية إيرانية أو سعودية على ما أورده الموقع الالكتروني.
رقم : 957381
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