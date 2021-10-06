الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 07:54

إيران تدعو روسيا لإظهار حساسية تجاه التغييرات في القوقاز الجنوبي

إيران تدعو روسيا لإظهار حساسية تجاه التغييرات في القوقاز الجنوبي
وأوضح عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني عقب وصوله إلى موسكو في أول زيارة له الليلة الماضية إن "خلال لقائي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سنقوم بتنسيق مواقفنا بشأن التطورات في منطقة القوقاز"، مضيفاً "نتوقع أن تبدي روسيا حساسية تجاه التغييرات المحتملة في حدود دول المنطقة".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني إن سياسات موسكو وطهران أصبحت قريبة من بعضها في السنوات الأخيرة، معرباً عن أمله في أن تكون إنجازات هذه الزيارة قفزة جديدة في العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة.

ومن المقرر أن يتوجه عبد اللهيان إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس المقبل للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين، وفق ما ذكرت الخارجية الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت السفارة الإيرانية في موسكو إن "عبد اللهيان سيناقش خلال زيارته روسيا جملة من القضايا منها الاتفاق النووي والأوضاع في أفغانستان والوضع في بحر قزوين وجنوب القوقاز، فضلاً عن قضايا الشرق الأوسط".

وتعد هذه الزيارة، التي تمت تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول زيارة له لموسكو منذ العضوية الدائمة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون، وتأتي هذه الزيارة على وقع توتر غير مسبوق بين إيران وجارتها جمهورية اذربيجان.

وروسيا أحد البلدان الموقعة على الصفقة النووية مع إيران عام 2015، كما تشارك وتدعم المفاوضات النووية في فيينا والتي بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن تستأنف مجدداً خلال الأسابيع المقبلة وفق تصريحات مسؤولين إيرانيين وغربيين.

من جانبه، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الثلاثاء، إن "محادثات فيينا تتوافق مع مصالح جميع المشاركين بمن فيهم إيران، وليس لدينا أسباب للاعتقاد بأن طهران غير مستعدة لمواصلة العملية".

ورأى ميخائيل أوليانوف إن العودة إلى طاولة المفاوضات هي مسألة وقت فقط، وليست في المستقبل البعيد.
رقم : 957382
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
6 تشرين الأول 2021
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
6 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
6 تشرين الأول 2021
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
5 تشرين الأول 2021
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
5 تشرين الأول 2021
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
4 تشرين الأول 2021
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
4 تشرين الأول 2021
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
4 تشرين الأول 2021
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
4 تشرين الأول 2021
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية... هل هي مؤامرة جديدة؟
4 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟