إيران تدعو روسيا لإظهار حساسية تجاه التغييرات في القوقاز الجنوبي

وأوضح عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني عقب وصوله إلى موسكو في أول زيارة له الليلة الماضية إن "خلال لقائي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سنقوم بتنسيق مواقفنا بشأن التطورات في منطقة القوقاز"، مضيفاً "نتوقع أن تبدي روسيا حساسية تجاه التغييرات المحتملة في حدود دول المنطقة".



واعتبر وزير الخارجية الإيراني إن سياسات موسكو وطهران أصبحت قريبة من بعضها في السنوات الأخيرة، معرباً عن أمله في أن تكون إنجازات هذه الزيارة قفزة جديدة في العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة.



ومن المقرر أن يتوجه عبد اللهيان إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس المقبل للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين، وفق ما ذكرت الخارجية الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وذكرت السفارة الإيرانية في موسكو إن "عبد اللهيان سيناقش خلال زيارته روسيا جملة من القضايا منها الاتفاق النووي والأوضاع في أفغانستان والوضع في بحر قزوين وجنوب القوقاز، فضلاً عن قضايا الشرق الأوسط".



وتعد هذه الزيارة، التي تمت تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول زيارة له لموسكو منذ العضوية الدائمة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون، وتأتي هذه الزيارة على وقع توتر غير مسبوق بين إيران وجارتها جمهورية اذربيجان.



وروسيا أحد البلدان الموقعة على الصفقة النووية مع إيران عام 2015، كما تشارك وتدعم المفاوضات النووية في فيينا والتي بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن تستأنف مجدداً خلال الأسابيع المقبلة وفق تصريحات مسؤولين إيرانيين وغربيين.



من جانبه، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الثلاثاء، إن "محادثات فيينا تتوافق مع مصالح جميع المشاركين بمن فيهم إيران، وليس لدينا أسباب للاعتقاد بأن طهران غير مستعدة لمواصلة العملية".



ورأى ميخائيل أوليانوف إن العودة إلى طاولة المفاوضات هي مسألة وقت فقط، وليست في المستقبل البعيد.