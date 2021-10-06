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الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 08:50

أردوغان يتحدث عن "أولويات تركيا" في سوريا

أردوغان يتحدث عن "أولويات تركيا" في سوريا
وقال أردوغان، في مقابلة مع مجلة "كريتر" التركية، الثلاثاء، إن بلاده تبذل جهودا كبيرة في منطقة إدلب السورية، مدعيا بأن الوجود التركي هناك أنقذ أرواح الملايين وحال دون تهجيرهم.

وأضاف: "لا يمكن للمجتمع الدولي السماح للأزمة السورية بالاستمرار لمدة 10 سنوات أخرى، ثمة ضرورة لإظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للمشكلة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبشكل يلبي تطلعات الشعب السوري".

وأشار إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تعطيل عمليات المساعدة الإنسانية في سوريا، مذكرا بترحيب تركيا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لمدة 12 شهرا.

وأعرب أردوغان عن تطلع بلاده لإبراز هذا النهج من أجل دفع العملية السياسية وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لطالبي اللجوء، على حد قوله.

وعلى صعيد متصل، أكد أردوغان أن "لتركيا أولوية أخرى في سوريا"، وهي مكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة بالكامل من التنظيمات الإرهابية، على حد تعبيره.

وأردف: "لكننا نرى أنه بينما نحارب الإرهاب، هناك من يميز بين المنظمات الإرهابية، هذا الوضع لا يمكن القبول به، الإرهاب قضية مشتركة للبشرية".
رقم : 957394
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