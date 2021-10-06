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الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 09:01

بذكرى وفاة الرسول (ص).. محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

بذكرى وفاة الرسول (ص).. محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي
وأعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، يوم الأربعاء.

وفي السياق، أعلن الياسري، البدء بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة لإحياء زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)

كما أعلنت محافظة ميسان، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم الأربعاء.

بدورها أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء، بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص).

من جهتها أعلنت أيضاً محافظة واسط، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء.

هذا وقررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول (ص).

كما قررت محافظة كربلاء، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول (ص).
مصدر : وكالات
رقم : 957398
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