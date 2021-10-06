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الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 09:18

سناتورات أمريكيون يطالبون بطرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي

سناتورات أمريكيون يطالبون بطرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي
وكانت واشنطن احتجّت رسمياً عندما منعت موسكو في آب/أغسطس البعثات الدبلوماسية الأجنبية من توظيف مواطنين روس أو رعايا دول ثالثة، في قرار أجبر واشنطن يومها على تسريح ما يقرب من 200 موظّف روسي كانوا يعملون في بعثاتها الموزّعة في أنحاء روسيا.

وفي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، قال السناتورات الأربعة، وهم ديمقراطيان وجمهوريان، إنّ روسيا كانت على مدى سنوات طويلة تحتسب الموظّفين المحليّين ضمن عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المسموح لهم بدخول البلاد.

وأضافت الرسالة أنّه نتيجة لهذا الأمر هناك حالياً ما يقرب من 400 دبلوماسي روسي في الولايات المتحدة مقابل حوالي 100 دبلوماسي أمريكي في روسيا.

وكتب السناتورات الأربعة، وبينهم الديموقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، والجمهوري النافذ ماركو روبيو أنّ "هذا التفاوت في التمثيل الدبلوماسي غير مقبول".

وكانت إدارة بايدن طردت في نيسان/أبريل 10 دبلوماسيين روس بعدما اتّهمت موسكو بالتدخّل في الانتخابات الأمريكية وبالوقوف وراء هجمات إلكترونية.

ولا تزال العلاقات بين هذين الخصمين في الحرب الباردة متوترة، لكنّها استقرّت منذ أن التقى بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في حزيران/يونيو في قمّة اتّفق خلالها الرئيسان على مواصلة المحادثات بين بلديهما حول الحدّ من الأسلحة وتلافي أيّ سوء تفاهم بينهما.
مصدر : وكالات
رقم : 957406
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