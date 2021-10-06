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الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 12:38

إسقاط طائرة إستطلاع سعودية في أجواء محافظة مأرب

إسقاط طائرة إستطلاع سعودية في أجواء محافظة مأرب
وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع صينية الصنع من طراز "سي إتش فور" تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو، مشيرا الى أن الطائرة اُسقطت أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع صينية الصنع من طراز "سي إتش فور" تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو، مشيرا الى أن الطائرة اُسقطت أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وطائرة الدرون "سي إتش فور" المتطورة صينية الصنع ويمكنها أن تحمل 4 صواريخ من نوع AR-1 على ارتفاع 7200 متر، كما أن النسخة المطورة CH- 4 تصل حمولتها إلى 400 كيلو غرام، ولها القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر.

ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر.

ويمكن أن تحلق على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية فإذا كان وزن الإقلاع هو 1350 كيلوغراما والكفاءة الهوائية هي 20 فهذا يعني أن المقاومة الهوائية تعادل 62.5 كيلوغرام فقط."

والطائرة لها قدرة على إطلاق الذخيرة مع خمسة أنواع من الذخائر بما في ذلك القنبلة العنقودية زنة 50 كيلو غرام، وقنبلة terminal-sensitive projectile زنة 50 كيلو غرام والقنبلة الموجهة بالقمر الصناعي زنة 50 كيلو غرام، والقنبلة الموجهة بالليزر زنة 100 كيلو غرام والقنبلة الانزلاقية الموجهة بالقمر الصناعي زنة 100 كيلو غرام

وتتمكن هذه الطائرة المتطورة من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات حول قتال العدو، ومن تنفيذ عمليات عسكرية مثل والدوريات في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.
رقم : 957439
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