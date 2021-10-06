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الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 14:22

الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة الارهابيين في ديالى

الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة الارهابيين في ديالى
وقال قائد عمليات يدالى للحشد الشعبي طالب الموسوي إن “قوات من المشاة في الألوية 4 ، 23 ، 24 بالحشد الشعبي شرعت صباحا بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض الثلاب في ديالى”، مبينا ان “العملية مسندة بنيران المدفعية وطائرات مسيرة وكاميرات حرارية لمعالجة الأهداف التي وردت عنها معلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد الارهابيين”.

ولفت إلى ان “هذه العملية طبق فيها نظام الحروب الجبلية وشهدت تقدم الأهداف راجلا وبشكل قفزات لتأمين المحاور”، مشيرا الى ان “دور الجهد الاستخبارات و الهندسة العسكرية للحشد الشعبي فعال جدا في فتح الطرق وايصال القطعات الى أهدافها، فضلا عن مفارز مكافحة المتفجرات التي كان لها دور كبير في رفع العبوات المزروعة على طول الطريق، اضافة الى جهود جميع الصنوف الأخرى”.

وأكد الموسوي “استمرار العمليات الأمنية لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون في المحافظة وسيعلن عن نتائجها حال الانتهاء منها”.
مصدر : وكالات
رقم : 957460
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