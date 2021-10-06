استشهاد وإصابة 10 يمنيين بقصف سعودي على صعدة

وأكد مصدر أمني بصعدة لموقع "انصارالله" استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين بقصف مدفعي سعودي استهدف سيارتهم في الطريق العام بمديرية شدا.



وأدان المصدر بشدة إمعان العدو السعودي في استهداف المواطنين، مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.