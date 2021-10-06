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الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 14:49
استشهاد وإصابة 10 يمنيين بقصف سعودي على صعدة
وأكد مصدر أمني بصعدة لموقع "انصارالله" استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين بقصف مدفعي سعودي استهدف سيارتهم في الطريق العام بمديرية شدا.
وأدان المصدر بشدة إمعان العدو السعودي في استهداف المواطنين، مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
957469
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