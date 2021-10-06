الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 19:11

خطيب زادة: إيران على اتصال بجميع الأطراف في أفغانستان

خطيب زادة: إيران على اتصال بجميع الأطراف في أفغانستان
وردا على سؤال عن علاقات ايران مع حكومة طالبان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن "من السابق لأوانه" الحديث عن الاعتراف بطالبان.

وقال خطيب زاده في تصريح لـ فرانس 24: ان إيران لديها اتصال مع جميع الأطراف في أفغانستان. والأهم أنه ينبغي تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وأضاف: مستقبل أفغانستان يجب أن يكون بناء على إرادة شعب هذا البلد وتشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع الشعب الأفغاني.

وتابع : تشكيل مثل هذه الحكومة سيضمن السلام والاستقرار في أفغانستان، وهذا أهم شيء يجب أن نوضحه للجميع ولكل القادة في أفغانستان.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أفغانستان يجب أن تكون خالية من أي تطرف وإرهاب، ويجب أن تكون أفغانستان عضوا في الهياكل الإقليمية وصديقا جيدا للجميع داخل المنطقة وخارجها.

وأشار إلى ضرورة بذل جهود جماعية من قبل المجتمع الدولي في هذا الصدد، وقال: هذا ما يجب أن نعمل معا لتحقيقه ومن أجل مستقبل أفغانستان.

وفي الختام قال خطيب زادة بشأن التهديدات على الحدود بين إيران وأفغانستان: لدينا هواجس؛ التاريخ اظهر أنه إذا لم تكن هناك حكومة قوية وشاملة في أفغانستان ولم تكن هناك مشاركة شاملة في أفغانستان، فستكون هناك مخاوف كبيرة بشأن احتمال عودة التطرف إلى أفغانستان.
 
رقم : 957495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
6 تشرين الأول 2021
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
6 تشرين الأول 2021
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
6 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
6 تشرين الأول 2021
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
5 تشرين الأول 2021
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
5 تشرين الأول 2021
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
4 تشرين الأول 2021
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
4 تشرين الأول 2021
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
‘‘جريمة خاشقجيّ‘‘ عنوان عريض يكشف زيف الشعارات الأمريكيّة
4 تشرين الأول 2021
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا.. الدلالات والتداعيات؟
4 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟