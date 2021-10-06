انتخابات العراق.. ومرحلة مفصلية ينتظرها الشعب بكل أطيافه

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي، هيثم الخزعلي: "اي مواطن في البلد يحلم ان يكون هناك دولة تضمن له مستوى معيشي لائق وحد مقبول من الخدمات وبسبب اجراءات الحكومات السابقة كان هناك نقص كبير في الخدمات وفي القطاع الصحي وفي قطاع التعليم والبنى التحتية وارتفاع نعدلات الفقر خصوصا في حكومة السيد الكاظمي الذي عمد الى رفع سعر صرف الدولار".



و لا تقتصر تطلعات الناخبين العراقيين على الاقتصاد والخدمات بصفتها امور تمسهم بصورة مباشرة بل تتعدى ذلك لتشمل المطالبة بتقديم حكومة تنفيذية قادرة على حفظ السيادة الوطنية و ردع التدخلات الخارجية من بينها التدخلات التركية شمالا وما تلاها من اعتداءات اميركية متكررة على الحشد الشعبي و كذلك العمل على انهاء التواجد العسكري الامريكي الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق.



وعلى وقع تعطش الشارع العراقي بكافة أطيافه الى مرحلة ما بعد الانتخابات التي يأملون من خلالها بعراق جديد خال من الفاسدين، يظهر التجييش الأميركي ضد الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية بشكل عام بهدف حل هذه القوة المقدسة التي طالما عرقلت مخططات الحركة الصهيواميركية وعملائها في العراق والمنطقة.



مراقبون للشأن العراقي يقولون ان التجييش الأميركي ضد الحشد الشعبي بالتزامن مع الإنتخابات التشريعية يأتي بهدف قطع طريق طهران دمشق بيروت الذي شكل أكبر محور لمواجهة الهيمنة العالمية في المنطقة. كما ان المخطط ذاته قد يدفع الولايات المتحدة الى الضغط على أي حكومة تأتي بانتخابات تشرين الى تجريد المقاومة العراقية من سلاحها بعد اعتبارها ميليشيا خارجة عن القانون.



الشارع العراقي يخوض الانتخابات مخيرا بانتخاب الشخصيات التي فرضت عليه بضغوط اميركية وبين الحشد الشعبي وقادته الذين حرروا العراق من اعتى ارهاب على وجه الأرض، فبإنتخابه الأخير يكون قد وضع حد للمشروع الأميركي الصهيوسعودي في العراق و حتى المنطقة بحسب مراقبين.



وفي ظل هذا الصراع الدائر في الشارع العراقي أصدرت المرجعيتين الكبيرتين للسيد علي السيستاني والسيد الحائري حفظهم الله فتاوى لتدحض كل مزاعم اذناب اميركا في العراق والمنطقة وتدعو اشلعب العراقي إلى إنتخاب الأصلح سواء في المقاومة العراقية او المرشحين المستقلين والابتعاد عن من يروج للبقاء الأميركي في العراق ويدعو الى التطبيع مع الكيان الصهيوني بصراحة.



مرشحو المقاومة الإسلامية الذين وجدوا في ترشيح أنفسهم مواصلة للطريق التي خطوها لأجل تحرير العراق من الأجنبي حذروا من الوقوع في فخ المحتل الأميركي وأذنابه وذكروا الشعب العراقي بتضحيات قادة الحشد والفصائل الأخرى في المقاومة الإسلامية بالعراق على رأسهم الشهيد أبو مهدي المهندس.



وفي هذا الصدد ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول ان القوات المسلحة خططت لتأمين الانتخابات في المناطق "الرخوة" ومناطق "الصراع" من خلال توجيه القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بتأمين تلك المناطق.



رسول، أوضح لبعض وسائل الاعلام اليوم الاربعاء (6 تشرين الاول 2021): "نفذنا عدة ممارسات او محاكاة لتأمين مراكز الانتخاب، وايضا تأمين سلامة الناخب العراقي، واتخذنا كل الاجراءات الكفيلة بتأمين كل المناطق خاصة في المناطق التي نتوقع ان يتواجد فيها عدد من بقايا عصابات داعش الارهابية الذين يحاولون القيام بعمل ارهابي معين".



واضاف"لدينا عمليات استباقية ننفذها، كما كانت لدينا اليوم ضربة موفقة في منطقة حمام العليل جنوب الموصل، وذلك عبر معلومات استخباراتية ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تم متباعة مجموعة ارهابية وتم استهدافهم في وكرهم.. وهذه العملية كانت مدعومة من قبل طيران التحالف الدولي والطيران الفرنسي وحققت الهدف بعد ان تم تدمير الوكر وايضا قتل كل العناصر الموجودة فيه".



الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أردف انه "سبقت هذه العملية، عملية اخرى في وادي الثلاب في ديالى، بضربة من قبل طائرات سيسنا كرفان العراقية"، منوها الى انه "وبعد عملية الكشف عن موقع الهدف، تم العثور على جثث الارهابيين الموجودة".



وشدد رسول على ان "الجهد الاستخباراتي حاضر، وسنضرب بيد من حديد وبقوة وبعزم كل من يحاول المساس بأمن الانتخابات وسلامة الناخب العراقي".



ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق.



جدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألفاً و927 شخصاً.